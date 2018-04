Gears of War 2 – Xbox One X Patch & Kostenlose DLCs

Für Gears of War 2 steht ab sofort ein Update zur Verfügung, dass den Titel fit für die Xbox One X macht. Mit dem Patch profitieren Xbox One X Besitzer von einer höheren Auflösung und schärferen Texturen. Somit verhilft Entwickler Epic Games dem Titel über zehn Jahre nach Veröffentlichung zu neuen Glanz. Damit ihr so richtig Spaß habt mit der neuen Optik des Spiels, gibt es hier alle DLCs kostenlos zum Runterladen.

Wer keine Xbox One X besitzt, kann Gears of War 2 natürlich auch als abwärtskompatiblen Titel auf seiner Xbox One (S) spielen. Einen ersten Eindruck von der überarbeiteten Optik erhaltet ihr im Trailer zum Xbox One X Update.