Stardew Valley: Multiplayer bald startbereit

Entwickler ConcernedApe arbeitet nach wie vor am Multiplayer von Stardew Valley. Nun rückt auch die Veröffentlichung in greifbare Nähe. Das Fixen noch vorhandener Bugs macht laut Entwickler gute Fortschritte. Daher kann der Mehrspielermodus in etwa einem Monat verfügbar sein, wenn alles gut geht. Derzeit ist allerdings noch offen, ob damit eine zuvor angekündigte Beta gemeint ist, oder der finale Multiplayer-Patch.

Sicher ist hingegen, dass das Update für den Mehrspielermodus zunächst für die PC-Version verfügbar sein wird. Erst danach folgt ein Update für die Konsolenversionen. Dabei wird erst die Nintendo Switch zum Zug kommen. Erst dann folgen PlayStation 4 und Xbox One. Wann die Konsolenupdates zu erwarten sind, ist im Moment noch offen.

Der Multiplayer von Stardew Valley lässt euch mit bis zu drei Freunden eine Farm bewirtschaften. Findet ihr dabei die große virtuelle Liebe, könnt ihr einen eurer Mitspieler sogar heiraten. Viele Fans warten auf dieses Feature. Bleibt zu hoffen, dass das angestrebte Ziel von in einem Monat erreicht wird und die Veröffentlichung des kostenlosen Updates nicht erneut verschoben wird.

Update on Stardew Valley multiplayer: still making good progress on fixing bugs, if all goes well it should be ready in about a month

— ConcernedApe (@ConcernedApe) 10. April 2018