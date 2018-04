19 Xbox Original Spiele Abwärtskompatibel im April & weitere Xbox One X Enhanced Titel

Wer Zuhause noch eine Kiste voll mit Original Xbox Spielen hat, sollte diese schleunigst vom Dachboden holen. Im April werden 19 Xbox Original Spiele abwärtskompatibel auf eurer Xbox One. Fans von Rollenspielklassikern sollte sich den 17. April fett anstreichen. An diesem Tag werden unter anderem „The Elder Scrolls III: Morrowind“ und „Jade Empire“ abwärtskompatibel.Den zweiten Schwung an Spielen gibt es am 26. April. Besonders Liebhaber der älteren Star Wars-Titel kommen hier voll auf ihre Kosten. Mit Titeln wie „Star Wars Battlefront II“ und „Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy“ gibt es Klassiker die heute noch sehr beliebt sind und hoch geschätzt werden.

Richtig schick werden die Titel durch die höhere Auflösung. Für Xbox One und Xbox One S Besitzer bedeutet das, bis zu 4x höhere Auflösung als die Original-Titel. Xbox One X Besitzer dürfen sogar mit einer bis zu 16x höheren Auflösung rechnen. Das bedeutet nicht nur höher aufgelöste Texturen sondern auch ein viel schärferes und ruhigeres Bild. Darüber hinaus dürfte die Bildwiederholungsrate stabiler ausfallen als seinerzeit zu Original Xbox-Zeiten.

Original Xbox Spiele ab 17. April:

Blinx: The Time Sweeper

Breakdown

Conker: Live & Reloaded

The Elder Scrolls III: Morrowind

Hunter: The Reckoning

Jade Empire

Panzer Dragoon Orta

SSX 3

Original Xbox Spiele ab 26. April:

Destroy All Humans!

Full Spectrum Warrior

Mercenaries: Playground of Destruction

MX Unleashed

Panzer Elite Action: Fields of Glory

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Star Wars Republic Commando

Xbox One X Enhanced Updates im April

Darüber hinaus dürfen sich Besitzer von Xbox 360 Klassikern über Verbesserungen ihrer bereits vorhandenen Xbox 360 Abwärtskompatiblen Titel auf der Xbox One X freuen. Folgende Titel erhalten ein Xbox One X Enhanced Update und werden damit für Besitzer hochauflösender 4K-Fernseher ordentlich aufpoliert:

Darksiders

Gears of War 2

Portal 2

Red Dead Redemption

Star Wars: The Force Unleashed

Sonic Generations

Quelle: Microsoft