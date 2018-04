A Way Out konnte sich mehr als eine Million Mal verkaufen

Kürzlich erschien das neue Spiel von Entwickler Hazelight Studios: A Way Out. Der Titel hat mich und zahlreiche andere Kritiker begeistert. Auch Fans zeigen sich im Internet angetan und loben das Spiel. Die positive Meinung hat sich nun ausgezahlt. Per Twitter hat das Entwicklerstudio verkündet, dass das Spiel inzwischen mehr als eine Million Mal verkauft werden konnte.

Diese Zahl ist vor allem deshalb höchst interessant, weil das Spiel nur im Koop gespielt werden kann. Der Titel bietet sowohl Online-Koop als auch Splitscreen. Solo lässt sich das Spiel nicht bestreiten. Ihr schlüpft im Game in die Rolle von Leo oder Vincent. Die beiden Protagonisten planen eine Flucht aus dem Gefängnis und müssen sich dabei gegenseitig unterstützen. Nur in Teamarbeit kann das heikle Vorhaben gelingen. Wer Koop-Spiele mag, sollte den Titel unbedingt auf seinem Radar haben. In meinem Review erfahrt ihr, was A Way Out so besonders macht.

We just found out that #AWayOut has sold over 1 million copies, in just over two weeks! Words cannot describe how much this means to us. Thank you to all of you for your support!

— Hazelight Studios (@HazelightGames) 13. April 2018