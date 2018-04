Announcement Trailer stellt The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition vor

505 Games bringt am 26. Juli die The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition für PlayStation 4 und Xbox One in den Handel. Käufer erhalten für 39,99 Euro alle drei Spiele der The Banner-Saga Reihe. Die Bonus Edition bietet allerdings noch mehr. On top gibt es ein Best Of des Soundtracks, ein Mini-Artbook, ein Poster für eure Sammlung und das Ingame-Item „Horn von Lichbaen“. In einem neuen Video stellt 505 Games Germany nun die The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition vor. Den Clip könnt ihr euch wie gewohnt unten ansehen.

The Banner Saga ist eine Reihe von Strategie-Rollenspielen von Entwickler Stoic Studio. Ihr entscheidet in dem Spiel über das Schicksal einer Karawane, die gegen die mächtigen Dredge kämpfen muss. Die feindlich gesonnene Rasse hält nur wenig von Menschen und wird von dem mächtigen Bellower angeführt.

