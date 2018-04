Es ist Freitag und damit wieder Zeit für den #Forzathon in Forza Horizon 3. Es bleibt auch in dieser Woche einfach. Dafür gibt es satte 30 Prozent Rabatt auf Hypercars. In Anbetracht der hohen Preise dürfte der Sale auch für einige alte Hasen von Interesse sein. Schließlich bietet das Spiel Hunderte Fahrzeuge, die viele Millionen Credits kosten. Einige von euch können also möglicherweise ihren Fuhrpark ergänzen. Was die neuen Events sonst noch zu bieten haben, verrate ich euch im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 15 – Angeber.

Blendwerk

Diese Woche starten wir mit drei Straßenrennen. Möchtet ihr keinen Fahrzeugwechsel vornehmen, sucht ihr euch dafür ein Hypercar raus, da ihr ein solches für die dritte Aufgabe benötigt. Straßenrennen erkennt ihr an dem blauen Symbol mit zwei Pfeilen. Habt ihr noch keine freigeschaltet, müsst ihr einfach Drivatare zu Kopf-an-Kopf Rennen herausfordern. Gewinnen müsst ihr die Straßenrennen nicht.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Hinterlassenschaft

Weiter geht es mit 30 Burnoutfähigkeiten. Die könnt ihr quasi überall machen. Ein gelungener Burnout sieht richtig schick aus. Zieht die Handbremse und gebt Gas, wenn ihr beinahe zum Stehen gekommen seid. Erst dann lasst ihr die Bremse wieder los. Ihr solltet den Burnout nicht nur an der aufploppenden Fähigkeit erkennen, sondern auch an dem aufsteigenden Rauch. Die Reifen drehen beim Burnout durch.

Burnouts gehen auf der Straße wesentlich leichter als im Gelände. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, bietet sich eine große freie Fläche wie der Flughafen an. Ihr solltet zudem ein Auto mit einigen PS unter der Haube nutzen. Fahrzeuge mit wenig Leistung tun sich beim Burnout schwer, was vor allem Anfänger zur Verzweiflung bringen kann. Beim Antrieb bietet sich vor allem etwas mit Heckantrieb an. Zwingend nötig ist der aber nicht. Ich habe meine Burnouts mit dem 1970 AMC Rebel „The Machine“ mühelos gemacht. Das berühmte Muscle Car hat einen Frontantrieb.

Eure Belohnung: 35.000 Credits

Ich war’s nicht

Die letzte Aufgabe verlangt von uns drei Sterne bei einem Blitzer. Der Blitzer ist egal – euer Auto nicht. Es soll ein Hypercar werden, weshalb ihr euch den passenden fahrbaren Untersatz sucht. Filtert nach „Hypercars“. Mögliche und günstige Kandidaten sind zum Beispiel der 2012 Lamborghini Aventador LP700-4 (310.000 Credits) und der 2010 Noble M600 (450.000 Credits). Dank Rabatt ist es aktuell sogar noch günstiger.

Besonders leicht sind Blitzer, die eine lange gerade anbieten. Leichte Blitzer sind zum Beispiel der Westpoint-Blitzer westlich von Surfer’s Paradise, der Wiesenlandschaft-Blitzer östlich vom Yarra Valley Festival oder der Byron Stadt Blitzer in Byron Bay (Südosten der Karte). Als Orientierung ist es hilfreich, auf der Weltkarte nach Blitzern zu filtern und zu schauen, wo ihr bereits die drei Sterne erzielt habt, wenn ihr noch nicht lange Horizon 3 spielt. Diese Blitzer fallen meistens dann auch sehr leicht. Euer Auto kann zudem mit einem passenden Setting für Speed und ein paar Upgrades aufgemotzt werden. Dadurch erleichtert ihr euch die Sache zusätzlich.

Eure Belohnung: Jaguar F-Type Horizon Edition

Kopfverdreher

Diese Woche gibt es statt einer vierten Aufgabe noch einige fette Rabatte. Fahrzeuge der Gruppe Hypercar sind bis Ende des #Forzathon 30 Prozent günstiger. Da die meisten Fahrzeuge dieser Kategorie nicht gerade ein Schnäppchen sind, solltet ihr diese Aktion ausnutzen und auf Shoppingtour gehen.

Der aktuelle #Forzathon steht dem der Vorwoche in Nichts nach. Es war erneut sehr einfach und damit wohl für viele alte Hasen ein eher enttäuschendes Event. Auch für Spieler, die noch nicht lange an Bord sind, stellen die aktuellen Aufgaben sicher kein Problem da. Habt ihr trotzdem Schwierigkeiten oder noch Fragen, könnt ihr gern einen Kommentar hinterlassen.

Eure totallygamergirl