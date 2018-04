God of War: Inside PlayStation gewährt frische Einblicke in das Spiel

Inside PlayStation ist nach Norwegen gereist und hat dort einen Blick auf den Actionhit God of War geworfen. Während Maurice von Inside PlayStation der nordischen Kälte trotzen musste, dürft ihr nun gemütlich und im Warmen seine Aufzeichnungen ansehen. In einem fast sieben Minuten langen Video seht ihr Eindrücke von der Reise und natürlich einige Spielszenen.

Ihr selbst müsst nun auch nicht mehr lange warten, bis ihr das Spiel zocken könnt. Am 20. April wird der Titel veröffentlicht. Nächsten Freitag ist es also so weit. In God of War schlüpft ihr in die Rolle von Kratos, der aus dem Schatten der Götter getreten ist. Dieses Mal muss sich der Gott des Krieges nicht nur im Kampf behaupten, sondern auch als Vater. Kratos wird zum Mentor und Beschützer. Wird es euch gelingen, eine Zukunft für euch und euren Sohn aufzubauen?

Quelle: YouTube