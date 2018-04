Kostenlose Spiele auf PC, PS4 & Xbox One (Halo 5, Sykrim, TESO, Wildlands, Injustice 2, PUBG)

Das Wochenende ist da und ihr sucht kostenloses Spielefutter? Glücklicherweise haben Steam, die PlayStation 4 und Xbox One in den kommenden Tagen reichlich zu bieten. Ihr könnt einige Top-Spiele ausprobieren, ohne dafür Geld zahlen zu müssen. Egal ob bei Steam, auf eurer PlayStation 4 oder der Xbox One – ihr müsst die für euch interessanten Spiele nur herunterladen und könnt während des genannten Zeitraums kostenlos zocken. Die folgenden Games stehen euch zur Verfügung.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (PC, Xbox One, PS4)

Das Spiel feiert das erste große Year 2-Update „Special Operation I“. Im Zuge dessen gibt es eine spezielle Mission mit Sam Fisher aus Splinter Cell. Spielbar ist der Titel bis einschließlich Sonntag 15. April.

Halo 5: Guardians (Xbox One)

Halo 5: Guardians ist im Zuge der Halo World Championship im Angebot und bis einschließlich Sonntag 15. April spielbar.

Injustice 2 (Xbox One, PS4)

Wer sich gerne im Superhelden-Format prügelt, kann dies bei Injustice 2 kostenlos bis einschließlich Sonntag 15. April.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (PC, Xbox One, PS4)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition enthält alle Erweiterungen des Spiels und verbesserte Grafik. Der Titel ist bis einschließlich Sonntag 15. April spielbar.

The Elder Scrolls Online (PC, Xbox One, PS4)

Ab 21. Mai steht die neue Erweiterung „Summerset“ von The Elder Scrolls Online bereit. Bis einschließlich Dienstag 17. April könnt ihr kostenlos einen Blick ins Spiel werfen.

PlayerUnknown’s Battlegrounds – PUBG (Xbox One)

Wer die Battleroyale-Schlacht sucht, darf sich auf nächstes Wochenende freuen. Vom 19. bis 22. April können Xbox LIVE Gold Mitglieder kostenlos in PUBG schnuppern.

Im Zuge der kostenlosen Spielaktionen, könnt ihr einige der Spiele auch mit einem Rabatt erwerben.

