Soul Calibur VI: Siegfried schließt sich dem Kampf an

Die Soul Calibur VI Kämpferriege hat weiteren Zuwachs bekommen. Der beliebte Charaktere Siegfried wird Teil des Roosters sein. Siegfried befindet sich in den Fängen des verfluchten Schwerts und hat sogar seinen eigenen Vater auf dem Gewissen. Als Nightmare hat er gegen Kilik und dessen Wegbegleiter gekämpft und eine Niederlage eingesteckt. Von Reue getrieben möchte sich Siegfried aus den Fängen des Schwerts befreien.

Das Siegfried auch in Soul Calibur VI eine gute Figur macht, beweist er im „Character Announcement Trailer“. Mit seinem mächtigen Zweihänder stellt er einen ernstzunehmenden Gegner dar. Dieses dürft ihr noch in diesem Jahr selbst schwingen. Das Spiel wird im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Einen konkreten Erscheinungstermin gibt es leider noch nicht.

Quelle: Bandai Namco Pressemitteilung