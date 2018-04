Pokémon GO April Community Day startet heute

In Kürze startet der Pokémon GO April Community Day. Habt ihr schon PokéBälle und Lockmodule bereitgelegt? Das Event beginnt um 11 Uhr MEZ und geht wie üblich drei Stunden. Schluss ist daher am 15. April um 14:00 Uhr.

Beim Pokémon GO April Community Day steht das Taschenmonster Voltilamm im Fokus. Die Kreatur lässt sich zu Waaty (25 Bonbons) und Ampharos (100 Bonbons) weiterentwickeln. Wenn ihr während des Community Day ein Ampharos fangt oder entwickelt, kann dieses die besondere Event-Attacke Drachenpuls. Wichtig ist, dass ihr tatsächlich während des laufenden Community Days die Vorentwicklung zu Ampharos entwickelt. Entwickelt ihr euer Waaty außerhalb des Zeitfensters, wird Ampharos Drachenpuls nicht erlernen.

Während des Pokémon GO April Community Day erwarten euch einige weitere Boni. Lockmodule halten drei Stunden und die Ei-Distanz hat sich auf ein Viertel reduziert. Dadurch ist ein 10-Kilometer Ei schon nach 2,5 Kilometern ausgebrütet. Vorausgesetzt ihr packt eure Eier erst nach Start des Events in Brutmaschinen. Aus dem Spiel wissen wir inzwischen auch, dass der Shop eine passende Community Day Box bereithält. Für 480 Münzen bietet diese 3 Super-Brutmaschinen, 4 Glückseier, 4 Lockmodule und 30 Hyperbälle.

Wir können zudem davon ausgehen, dass Voltilamm und seine Weiterentwicklungen während des Events auch häufiger in ihrer Shiny-Variante auftauchen. Diese tauchte nämlich im Spielcode auf und bei vorherigen Community Days tauchten die jeweiligen Pokémon häufig als Shiny auf. Entwickelt ihr ein Shiny-Pokémon ist auch die Weiterentwicklung Shiny.

Perfekte IV hat Voltilamm bei 66 WP (Level 3) oder 823 WP (Level 35). Wetterboost gibt es bei Regen. Beachtet, dass das Wetter nicht von eurem tatsächlichen Wetter abhängig ist, sondern von der Anzeige im Spiel. Spielwetter und reales Wetter stimmen nicht immer überein, da sich das Wetter an der Region orientiert und dabei nicht jeder einzelne Ort berücksichtigt wird. Es kann also im Spiel regnen, obwohl es bei euch nur bewölkt ist.

In aller Kürze:

Was und wann? Pokémon GO Community Day April 2018, 11:00 Uhr MEZ bis 14:00 Uhr MEZ

Besonders Pokémon: Voltilamm

Weiterentwicklungen: Waaty (25 Bonbons) und Ampharos (100 Bonbons)

Boni während des Community Day: Ei-Distanz auf ein Viertel reduziert, drei Stunden Lockmodule, Ampharos erlernt Drachenpuls, Forschungsaufgaben

Shop-Angebot: Community Day Box mit 3 Super-Brutmaschinen, 4 Glückseiern, 4 Lockmodulen und 30 Hyperbällen für 480 Münzen

Quellen: Reddit, Niantic