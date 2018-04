Mit Forza haben wir sowohl im Motorsport als auch im Open-World-Racing-Bereich Hunderte von Herausforderungen. Unsere lange Erfahrung mit dem #Forzathon zeigt, dass das einigen Spielern gar nicht so leicht fällt. Nicht selten liegt dies schlicht an den eingestellten Fahrhilfen. Der Beitrag Forza Fahrhilfen – der totallygamergirl Berater macht Schluss damit und hilft euch, die wirklich wichtigen und nötigen Forza Fahrhilfen zu finden. Egal ob Drift, Drag oder Rundstreckenrennen. In welchem Motorsport-Bereich ihr mit welchen Fahrhilfen fahren könnt, verraten wir euch mit unserem Fahrhilfen Berater.

Drag

Da ihr in den Drag-Rennen (Beschleunigungsrennen) nur geradeaus fahren müsst, sind Fahrhilfen für den Bereich Handling erlaubt. Allerdings müsst ihr auf jeden Fall selbst schalten.

Bremen: ABS an

Lenkung: Normal

Traktionskontrolle: ein

Stabilitätskontrolle: ein

Schaltung: Handschaltung

Erfahrene Fahrer können gerne ohne ABS, Traktionskontrolle und Stabilitätskontrolle fahren, jedoch sollte auf jeden Fall auf die Kupplung verzichtet werden.

Rundkurs/Sprint

Da sich bei den ganz normalen Rennen der gesamte Fahrzeug-Kreislauf um einen guten Ausgleich zwischen Geschwindigkeit und Handling dreht, ist es auch hier sinnvoll, den Großteil der Fahrhilfen zu nutzen. Wer nicht zwingend auf Bestzeiten fährt, darf sogar die Automatik bei der Schaltung verwenden.

Bremsen: ABS an

Lenkung: Normal

Traktionskontrolle: ein

Stabilitätskontrolle: ein

Schaltung: Automatik/Handschaltung

Erfahrene Fahrer können auch hier ohne ABS, Traktionskontrolle und Stabilitätskontrolle fahren, sowie zusätzlich die Kupplung verwenden.

Drift

Der Driftsport bezieht sich auf absolute Trägheit und qualmende Reifen. Für den größtmöglichen Fahrspaß sollte hier auf alle Fahrhilfen verzichtet werden und zusätzlich mit Schaltung und Kupplung gefahren werden. Eine Automatik Schaltung funktioniert grundsätzlich, ist aber aufgrund vieler Drifttechniken nicht empfehlenswert, die Lenkung darf jedoch ohne die Verwendung eines Lenkrads nicht auf Simulation gestellt werden.

Bremen: ABS an

Lenkung: Normal oder ggf. mit Lenkrad Simulation

Traktionskontrolle: aus

Stabilitätskontrolle: aus

Schaltung: Handschaltung

Erfahrene Spieler sollten auf das ABS verzichten und zusätzlich die Kupplung für den Clutch Kick, sowie Slides verwenden. Die Lenkung darf ohne Lenkrad nicht auf Simulation gestellt werden, da sonst die Trägheit nicht mehr gewährleistet werden kann, was besonders bei Hecktrieblern mit viel Leistung auffällt.

In Forza Horizon 3 gibt es einen Bonus, wenn ihr Fahrhilfen deaktiviert. In Forza Motorsport 7 ist dies nicht der Fall, da das Spiel mit dieser langjährigen Tradition gebrochen hat.