Seit Nintendo für die Switch ein Pokémon-Spiel angekündigt hat, warten Fans gespannt auf Details. Bringt Pokémon Switch Generation 8? Angeblich schon. Das offizielle Nintendo Magazin in Spanien berichtet in seiner neuesten Ausgabe darüber. In dieser findet sich ein kleiner Abschnitt über das kommende Spiel und es ist sowohl von neuen Mechaniken die Rede als auch von Generation 8. Die Twitter-Userin @raqueruu ist auf den Beitrag im spanischen Nintendo Magazin aufmerksam geworden und hat ein Foto gezwitschert.

Nichtsdestotrotz solltet ihr diese Information zunächst mit Vorsicht genießen. The Pokémon Company hält sich bisher mit Details zu dem oder den neuen Pokémon-Spielen zurück. Da das Spiel nicht vor Ende des Jahres erscheinen soll, dürfte die zu erwartende Informationsflut auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Sollten Nintendo und The Pokémon Company wie bei den letzten Veröffentlichungen verfahren, werden wir erst in den Monaten vor Launch Stück für Stück mit Informationen versorgt.

Was denkt ihr – ist an den aktuellen Gerüchten etwas dran? Wollt ihr überhaupt schon Generation 8 oder gefallen euch die Reboot-Gerüchte besser?

Quelle: Twitter