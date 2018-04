Die Forza Motorsport 7 Tanner Foust Challenge wartet auf euch. Wenn ihr es schafft, die Zeit von Tanner (SweeTFoust34) zu schlagen, gehört euch im Spiel ein exklusiver 1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455. Übertrefft ihr die Zeit sogar um mindestens zwei Sekunden, gehört euch zudem die Disco Driver Fahrerausrüstung. Teilnehmer erhalten in jedem Fall einen 1995 Volkswagen Corrado VR6. Egal wie gut oder schlecht ihr abschneidet – sobald ihr mit einer Zeit in der Bestenliste auftaucht, erfüllt ihr die Bedingungen für den Corrado.

Wenn ihr euch an der Forza Motorsport 7 Tanner Foust Challenge versuchen möchtet, könnt ihr diese unter „Rivalen“ starten. Dort findet ihr das Event unter „ForzaRC“. Ihr werdet in der Herausforderung in einem Volkswagen Beetle GRC den Dubai Mountain Circuit fahren.

Aktuell kommt es teilweise zu Problemen beim Upload der Bestenlistenzeiten. Die Entwickler kennen die Problematik und suchen bereits nach einer Lösung.

Quelle: Forza Motorsport