Ubisoft E3-Pressekonferenz hat einen Termin

Freut ihr euch auch schon auf die Ubisoft E3-Pressekonferenz? Dann könnt ihr euch direkt den Termin für die Veranstaltung im Kalender eintragen. Am 11. Juni um 22:00 Uhr MESZ ist es so weit. Die Veranstaltung findet im Orpheum Theatre statt und wird wie gewohnt live übertragen. Ihr könnt also bequem von zu Hause zuschauen.

Los geht es mit einem Vorprogramm. Auf dieses folgt die Pressekonferenz und schließlich eine Aftershow. Die Aftershow soll die Spiele von Ubisoft und die Spieler feiern. In den kommenden Wochen möchte das französiche Unternehmen weitere Details zur diesjährigen Ubisoft E3-Pressekonferenz bekannt geben. So ist etwa noch nicht bekannt, welches Line-up wir in diesem Jahr erwarten dürfen. Worüber würdet ihr euch besonders freuen? Ich persönlich hoffe auf Assassin’s Creed und ein kleines Spiel wie Ode und Child of Light.