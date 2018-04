Assetto Corsa Ultimate Edition ab sofort in Europa erhältlich

Ab heute ist in Europa die Assetto Corsa Ultimate Edition verfügbar. Das Spiel gibt es für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Rennsimulation von Kunos Simulazioni bietet in der Ultimate Edition das Hauptspiel in seiner aktuellen Version, das Prestige Pack, drei Porsche Packs, Pack Red, Pack Ready ToRace und Pack Japanese. Obendrauf gibt es noch die Ferrari 70th Anniversary DLCs.

Die Assetto Corsa Ultimate Edition kommt so auf 178 Fahrzeuge. Spieler dürfen sich unter anderem auf die Marken Ferrari, Porsche, McLaren, Corvette, Maserati, Lotus, BMW, Audi, Lamborghini und Praga freuen. Fahren könnt ihr die Fahrzeuge auf 33 Streckenkonfigurationen, die auf 16 bekannten Rundkursen wie Spa, Nüburgring-Nordschleife und Laguna Seca basieren. Für Abwechslung sorgen verschiedene Rennmodi wie Einzelspieler, Herausforderungen und Multiplayer.

Das Game hat eine UVP von 39,99 Euro. Für euer Geld erhaltet ihr eines der besten Rennspiele, welches derzeit erhältlich ist.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung