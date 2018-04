Forza Motorsport 7: Hinweise für Offroad-DLC?

Erst gestern erschien für Forza Motorsport 7 das K1 Speed Car Pack. Unklar ist allerdings nach wie vor, welche DLCs neben den Car Packs geplant sind. Aktuelle Spekulationen gehen von einem Offroad DLC aus. Dataminer haben sich den Code vom Spiel näher angesehen und darin einige neue Offroad-Bodykits gefunden. Interessanterweise sind die nicht nur für SUVs, sondern auch für andere Fahrzeuge gesichtet wurden.

Inzwischen gibt es in Forza Motorsport 7 einige SUVs. Sehr zum Leidwesen einiger Spieler. Schon lange wird in der Community eifrig über diese Fahrzeuge diskutiert. Viele Fans hoffen auf einen Offroad-DLC. So manches Fahrzeug aus dem Spiel wäre in einem solchen wohl deutlich besser aufgehoben als auf einer Rennstrecke. Denkt ihr auch so? Ich persönlich bin zwar lieber auf der Straße unterwegs, hätte aber nichts gegen einen Abstecher ins Gelände.

Quelle: Reddit