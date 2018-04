Games with Gold Mai 2018 mit Vanquish und Metal Gear Solid

Die Games with Gold Mai 2018 Spiele stehen fest. Auf der Xbox One wird es mit Super Mega Baseball 2 sportlich. Ihr seid echte Sportmuffel? Das zweite Spiel für die Xbox One ist Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Darüber hinaus könnt ihr die beiden Games with Gold Spiele für die Xbox 360 auch auf eurer Xbox One zocken. Vanquish verspricht reichlich brachiale Action, während SEGA Vintage Collection: Streets of Rage Retro-Fans anspricht.

Ab wann ihr die Games with Gold Mai 2018 Spiele kostenlos herunterladen könnt, erfahrt ihr in der Übersicht unten. Gamerscorejäger dürfen sich auf 3.400 Punkte freuen. Wie findet ihr das Line-Up für Mai? Gefallen euch die Spiele, oder lassen euch die Titel kalt?

Xbox One:

Super Mega Baseball 2 , 1. bis 31. Mai

, 1. bis 31. Mai Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, 16. Mai bis 15. Juni

Xbox 360:

SEGA Vintage Collection: Streets of Rage , 1. bis 15. Mai

, 1. bis 15. Mai Vanquish, 16. bis 31. Mai

Quelle: Xbox YouTube