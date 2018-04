Beyond Skyrim: Three Kingdoms Iliac Bay Ankündigungstrailer

Ein Spiel wie The Elder Scrolls V: Skyrim wird auch Jahre nach Launch nicht langweilig. Das Game bietet zahlreiche Abenteuer und ambitionierte Spieler werkeln auch lange nach der Veröffentlichung noch an Mods. So wie die kreativen Köpfe hinter Beyond Skyrim. Hinter diesem Namen verbergen sich diverse Projekte, die von verschiedenen Teams umgesetzt werden.

Eines dieser Projekte ist Beyond Skyrim: Three Kingdoms. In einem Ankündigungstrailer wird Iliac Bay: Tower of Dawn gezeigt. Iliac Bay ist das erste Teilprojekt von Three Kingdoms, welches erscheinen soll. Die Region umfasst die östlichen Bretonen-Königreiche Farrun und Jahanna und die Abecean Isles an der Westküste von Hammerfell.

Leider gibt es derzeit noch keinen Releasetermin für Iliac Bay: Tower of Dawn. Ihr könnt die Entwicklung des Projekts allerdings verfolgen, indem ihr die Website von Beyond Skyrim im Auge behaltet.

Quelle: Beyond Skyrim