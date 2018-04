Das kleine Entwicklerstudio Campo Santo gehört nun zu Valve. Darüber informiert das zwölfköpfige Entwicklerteam auf seinem Blog. Campo Santo entwickelte Firewatch und werkelt aktuell an In the Valley of Gods. Letzteres wurde Ende 2017 im Rahmen der The Game Awards angekündigt. Die Arbeit an dem Spiel geht weiter, auch wenn das Entwicklerstudio nun ein Teil von Valve ist.

Unter Spielern wird derweil fleißig spekuliert, was die Übernahme zu bedeuten hat. Vor einigen Wochen sagte Gabe Newell, Valve wolle wieder Spiele machen. Möchte Valve mit der Übernahme dafür ein paar kreative Köpfe an Bord holen? Von offizieller Seite gibt es derzeit leider keine Antwort auf diese Frage. Wir dürfen gespannt sein. Valve veröffentlichte zuletzt im Jahr 2013 ein Spiel: Dota 2. Das MOBA erfreut sich – wie viele andere Valve-Spiele auch – bis heute sehr großer Beliebtheit.

Quelle: Campo Santo