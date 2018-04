God of War Update 1.12 lässt euch die Textgröße ändern

Am Freitag wurde das PlayStation 4 Exklusivspiel God of War veröffentlicht. Kritiker und Fans feiern seitdem das Spiel, welches zahlreiche Spitzenwertungen einkassiert hat. Doch so wenig Menschen perfekt sind, so wenig sind Spiele perfekt. Viele Spieler beklagten die kleine Textgröße in God of War. Entwickler Sony Santa Monica hat sich die Kritik zu herzen genommen und merzt das Problem mit Update 1.12 aus. Der Patch ist bereits verfügbar und ermöglicht es die Textgröße über das Optionsmenü zu verändern.

Darüber hinaus entfernt das aktuelle God of War Update einige Fehler und Performance-Schwierigkeiten. Weitere Updates werden folgen und das ohnehin schon großartige Spiel verbessern.

Quelle: Twitter