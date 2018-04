Detroit: Become Human Demo erscheint morgen, Goldstatus erreicht

Morgen erscheint die Detroit: Become Human Demo für PlayStation 4. Dank dieser könnt ihr euch selbst ein Bild von dem vielversprechenden Spiel machen. Die Demo lässt euch die erste Szene spielen, die den Titel „Hostage“ trägt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle des Androiden Connor.

Wenn ihr eure Vorfreude noch etwas anheizen möchtet, könnt ihr unten einen Blick in das neueste Video zum Spiel werfen. Die Demo sollte morgen in den frühen Morgenstunden verfügbar sein.

Entwickler Quantic Dream hat heute außerdem verkündet, das Detroit: Become Human den Goldstatus erreicht hat. Damit steht dem Release am 24. April nicht mehr viel im Weg. Freut ihr euch schon auf das Spiel? Ich bin im Rahmen der gamescom 2017 zum ersten Mal mit dem Game in Berührung gekommen und fiebere seitdem der Veröffentlichung entgegen. In meiner Vorschau erfahrt ihr, warum mich das Spiel so beeindruckt hat.

Quelle: PlayStation Blog