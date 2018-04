Forza Horizon 4 Spekulationen: Spielt der neue Teil in Großbritannien?

Vor wenigen Tagen erschienen ein Update und ein Car Pack für Forza Motorsport 7. Seitdem haben Dataminer fleißig im Code des Spiels gewühlt und dabei so manches Fundstück zu Tage gefördert. Entsprechend viele Gerüchte geistern aktuell auch im Internet umher. Besonders interessant ist dabei ein Gerücht zu Forza Horizon 4. Das Spiel ist zwar offiziell noch nicht einmal angekündigt, wird aber wohl im Rahmen der E3 2018 enthüllt.

Laut aktuellen Spekulationen steht nun auch das Setting vom Spiel fest. Geht es nach einigen Spielern, wird das Game in Großbritannien spielen. Mit dem letzten Update tauchten im Forza Motorsport 7 Code nämlich etliche Fahrzeuge von britischen Automarken wie Bentley und Austin Healey auf.

Klingt zunächst wenig interessant, erinnert aber stark an Forza Horizon 3. Auch dort tauchten einige Monate vor Release in Forza Motorsport 6 etliche Fahrzeuge australischer Marken auf. Geht es also womöglich doch nicht nach Japan? Wir dürfen gespannt sein. Wenn ihr die Wahl hättet – welches Setting würdet ihr wählen? Ich finde beide Regionen sehr interessant, würde mich aber besonders über Japan freuen.

Quelle: ResetEra