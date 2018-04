The Swords of Ditto Launch Trailer

Edle Damen und stolze Ritter aufgepasst! Morgen erscheint das Spiel The Swords of Ditto für PC und PlayStation 4. Wenn ihr euch vorab auf den Release des Action-Rollenspiels einstellen möchtet, könnt ihr euch unten den Launch Trailer ansehen, der mit einem niedlichen Look und viel Charme besticht.

In The Swords of Ditto verschlägt es euch auf eine Insel, wo ihr in der Rolle des legendären Helden das Schwert von Ditto schwingt. Ihr erkundet die Oberwelt, streift durch Verliese und kämpft gegen das Böse. Dabei könnt ihr wahlweise allein oder im lokalen Koop agieren. Werdet ihr euch dem Abenteuer stellen und der bösen Mormo die Stirn bieten?

Quelle: Devolver Digital Pressemitteilung