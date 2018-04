Yoku’s Island Express erscheint Ende Mai, Behind the Scenes Video

Endlich hat das Spiel Yoku’s Island Express einen Erscheinungstermin. Der Titel wird am 29. Mai für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Passend zu dieser Ankündigung hat Team17 ein Behind the Scenes Video veröffentlicht, welches euch einen Blick auf die Arbeit am Spiel werfen lässt.

Yoku’s Island Express wird von Villa Gorilla entwickelt und ist ein origineller Pinball Plattformer. Ihr schlüpft in die Haut des Mistkäfers Yoku, der auf Mokumana Island in die Rolle des Briefträgers schlüpft. Dort könnte er seinen tierischen Körper in der Sonne wärmen – wäre da nicht ein schlimmer Unfall gewesen, der das Leben der Inselbewohner auf den Kopf gestellt hat.

Yoku’s Island Express kombiniert geschickt Plattformer mit Pinball und offener Spielwelt. Ich freue mich schon jetzt auf das Spiel, da mich die gamescom-Demo letzten Sommer bereits verzaubert hat. Warum erfahrt ihr in meiner Vorschau.

Quelle: Team17 Pressemitteilung