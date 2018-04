Andrzej Sapkowski kündigt neues The Witcher Buch an

Der Autor Andrzej Sapkowski hat im Rahmen der Comic Con Warschau ein neues The Witcher Buch angekündigt. Leider gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Informationen. So ist etwa unklar, ob wieder der beliebte Hexer Geralt von Riva im Fokus stehen wird oder die Geschichte andere Figuren in den Fokus rückt.

Die Hexer-Saga hat seine Wurzeln in einer Kurzgeschichte, mit der der Autor Andrzej Sapkowski an einem Wettbewerb teilnahm. Aufgrund der Beliebtheit arbeitete Sapkowski weiter an den Abenteuern vom Hexer und veröffentlichte diverse Bücher. In seiner Heimat – Polen – erfreuen sich die Werke schon seit vielen Jahren sehr großer Beliebtheit. Mit den Witcher Videospielen von CD Projekt RED wurde die Marke The Witcher auch international bekannt. Die schon zuvor erfolgreichen Bücher erlebten einen zweiten Frühling und wurden in diversen Länden erneut veröffentlicht. In einigen Ländern erschienen die Werke dank der Videospiele sogar zum ersten Mal.

Die Ankündigung eines neuen Buches dürfte daher so manchen Bücherwurm und Fan von Geralt freuen.

Quelle: Reddit