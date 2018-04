God of War Patch 1.13 merzt Fehler aus

Der God of War Patch 1.13 ist da und geht Spielbugs an den Kragen. Sony Santa Monica hat verkündet, dass das neueste Update für das Actionspiel diverse Fehler im Spiel behebt. Leider gibt es auch dieses Mal keine Patchnotes. Daher ist auch nicht bekannt, welche Fehler von dem Update betroffen sind und nun der Vergangenheit angehören.

Seit God of War vor wenigen Tagen erschienen ist, arbeiten die Entwickler eifrig an neuen Updates. So erschien etwa am Wochenende der Patch 1.12, dank dem ihr die Schriftgröße verändern könnt. Schon bald soll ein umfangreicheres Update für das Spiel erscheinen, welches auch einen Fotomodus umfassen wird. Mit diesem könnt ihr die Spielwelt und all seine Schönheit festhalten. Freut ihr euch auf den Fotomodus?

