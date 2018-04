Xbox 360 & Xbox One: Deals With Gold & Spotlight Sale KW 17

Sparfüchse dürfen sich über die neuen Deals With Gold und den neuen Spotlight Sale freuen. Bis kommende Woche Dienstag gibt es Rabatt auf zahlreiche Xbox One Spiele und Erweiterungen. Für die Xbox 360 gibt es dieses Mal hingegen nur ein einsames Schnäppchen: Alien Breed Episode 1. Ob bei den Deals With Gold & Spotlight Sale KW 17 auch für euch das passende Angebot dabei ist, erfahrt ihr unten.

Für die Deals with Gold ist eine kostenpflichtige Xbox LIVE Goldmitgliedschaft erforderlich.

Xbox Spotlight Sale KW 17

Quelle: Major Nelson