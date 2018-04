PlayStation Plus Mai mit Beyond Two Souls und Rayman

Die PlayStation Plus Mai Spiele stehen fest. Ihr dürft euch unter anderem auf Beyond: Two Souls freuen. Das Spiel von Entwickler Quantic Dream ist die perfekte Vorbereitung für Detroit: Become Human. In weniger als einem Monat erscheint das neue Spiel von Quantic Dream.

Wer Fan von mehr Gameplay ist, darf sich auf Rayman Legends freuen. Der 2D Plattformer von Ubisoft Montpellier beschäftigt euch mit Dutzenden Spielabschnitten, die euch reichlich Geschick abverlangen. Diverse spielbare Charaktere und Geheimnisse warten auf euch.

Auf welche PlayStation Plus Mai Spiele ihr euch sonst noch freuen dürft, verrät die Übersicht unten.

Beyond: Two Souls (PS4)

(PS4) Rayman Legends (PS4)

(PS4) Risen 3: Titan Lords (PS3)

(PS3) Eat Them (PS3)

(PS3) King Oddball (PS Vita)

(PS Vita) Furmins (PS Vita)

Die neuen PlayStation Plus Spiele stehen ab 01. Mai 2018 zur Verfügung. Bis dahin könnt ihr euch noch die April-Spiele schnappen.

Ihr sucht mehr Futter für eure PlayStation 4, 3 oder Vita und wollt dabei sparen? Derzeit läuft der Big in Japan Sale, der viele tolle Angebote bietet.

Quelle: PlayStation Blog