Fast zehn Millionen Mal wurde Mario Kart 8 Deluxe schon verkauft. Die Beliebtheit des Funracers kommt nicht von ungefähr. Rasante Action, unterhaltsamer Spaß im Multiplayer und ein großes Arsenal an fahrbaren Untersätzen, Individualisierungsmöglichkeiten und Charakteren sorgen für Spielspaß pur. Ihr möchtet mitfahren? Dann seit ihr hier genau richtig! In Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich in meinem Mario Kart 8 Deluxe Frauenpower Gewinnspiel ein Exemplar des Spiels. Doch es wird noch besser. Obendrauf gibt es eine der begehrten amiibo-Figuren und einen Stickerbogen.

Um in den Lostopf zu hüpfen, müsst ihr mir lediglich per Mail oder Kommentar eine Frage beantworten.

Welcher weibliche Charakter in Mario Kart 8 Deluxe ist der coolste?

Die Auswahl ist riesig! Unten erfahrt ihr, mit welchen weiblichen Charakteren ihr den Asphalt glühen lassen könnt. Schickt mir eure Antwort an gewinnspiel@totallygamergirl.com oder hinterlasst unter diesem Beitrag einen Kommentar. Teilnahmeschluss ist am 06. Mai 2018, 23:59 Uhr. Nach Ende der Aktion entscheidet das Los, wer von den Teilnehmern schon bald über die Regenbogenstrecke fahren darf. Der Preis wird euch direkt von Nintendo zugeschickt. In den Teilnahmebedingungen findet ihr alles Weitere.

Diesen Preis könnt ihr gewinnen:

1 Paket bestehend aus:

1 x Mario Kart 8 Deluxe

1 x Daisy amiibo

1 x Stickerbogen

Prinzessin Peach

Prinzessin Peach ist längst eine Berühmtheit. Wenn sie nicht gerade von Mario gerettet wird, tobt sie sich auf der Rennstrecke aus, wo sie ihre wilde Seite zeigt. Wer sagt, eine Prinzessin müsse immer ladylike sein?

Prinzessin Daisy

Die Prinzessin des Sarasalandes debütierte in Mario Kart: Double Dash. Wenn sie gerade nicht auf der Rennstrecke das Gaspedal durchtritt, lebt sie im Pilzkönigreich.

Wendy

Wendy O. Koopa ist Teil der sieben Koopalinge und sehr auf ihr Äußeres bedacht. Sie liebt Shopping und macht sich gern hübsch.

Rosalina

Die Mutter der Luma ist eine Sternwächterin aus Super Mario Galaxy und längst eine der beliebtesten Figuren aus dem Mario-Universum. Auch zu ihrer Rettung eilte Mario schon. Der Held mit der roten Mütze ist eben vielbeschäftigt.

Toadette

Die kleine Pilzin Toadette trat erstmals in Mario Kart: Double Dash auf und hat seitdem etliche Herzen gewonnen.

Baby Rosalina

Die Mini-Version von Rosalina fährt in Mario Kart 8: Deluxe zum ersten Mal mit. So niedlich sie auch ist – unterschätzen solltet ihr sie nicht. Sonst seht ihr nur noch ihre Rücklichter, wenn sie euch davonrast.

Rosagold-Peach

Die kindliche Prinzessin Peach fällt durch ihren rosagoldenen Look sofort auf. Obendrein ist sie ein echtes Schwergewicht.

Katzen-Peach

Katzen-Peach führt regelmäßig durch die beliebte Katzen Mario Show und gönnt sich in Mario Kart 8 eine Auszeit von den stressigen Aufnahmearbeiten.

Baby Peach

Die Baby-Version von Prinzessin Peach hat schon reichlich Erfahrung auf der Rennstrecke. Seit Mario Kart Wii gibt sie Vollgas.

Baby Daisy

Prinzessin Daisy im süßen Mini-Format. Wem geht bei dem Anblick nicht sofort das Herz auf?

Melinda

Melinda ist ein richtiges Goldstück und begabt, was die Einrichtung von Gebäuden betrifft. Die Hundedame zeichnet sich durch ihre Hilfsbereitschaft aus. Auf der Rennstrecke ist sie jedoch gnadenlos und schenkt ihren Mitfahrern nichts.

Bewohnerin

Die Bewohnerin stammt wie Melinda aus Animal Crossing. In Mario Kart 8 lässt sie Häuser und Co. hinter sich und bietet ihren Mitfahrern die Stirn.

Inkling-Mädchen

Das Inkling-Mädchen aus Splatoon versteht sich auf den Umgang mit Tintenwaffen. Dank ihrer neonfarbenen Haare fällt sie auf der Rennstrecke sofort ins Auge.

