Forza Motorsport 7: Weitere britische Fahrzeuge gesichtet

Nach dem letzten Forza Motorsport 7 Update haben Dataminer zahlreiche Modelle von britischen Fahrzeugen in den Spieldateien gefunden. Nun sind zwei weitere aufgetaucht. Der Vauxhall Monaro VXR und der Cooper T81 sind die neuesten Entdeckungen von Dataminer TheAdmiester. Insgesamt wurden nun 18 Fahrzeuge britischer Marken in den Spieldateien gesichtet.

Ob die tatsächlich noch in Forza Motorsport 7 zum Einsatz kommen darf bezweifelt werden. Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob die Dateien stattdessen ein erster Hinweis auf Forza Horizon 4 sind. Laut Gerüchten spielt das Game in Großbritannien. Die Idee dahinter ist einfach. Bevor Forza Horizon 3 veröffentlicht wurde, tauchten in Forza Motorsport 6 diverse Modelle von australischen Autos auf. Nichtsdestotrotz solltet ihr aktuell noch von einem Gerücht ausgehen. Offiziell ist Forza Horizon 4 nicht angekündigt.

Quelle: GT Planet