Red Dead Redemption 2 Trailer #3 wird Mittwoch gezeigt

Der Red Dead Redemption 2 Trailer #3 wird schon bald von Rockstar Games präsentiert. Das mit Spannung erwartete Video wird am 02. Mai 2018 um 17:00 Uhr erscheinen. Neugierig? Das Video könnt ihr am Mittwoch zum Beispiel auf dem offiziellen YouTube Kanal (deutscher Kanal / englischer Kanal) anschauen.

Red Dead Redemption 2 soll am 26. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird sowohl einen Singleplayer als auch Multiplayer bieten. Schon jetzt warten zahlreiche Fans mit Spannung auf die Veröffentlichung des Spiels. Der Vorgänger gehört zu den am besten bewerteten Spielen der letzten Konsolengeneration – und zu den beliebtesten.

Quelle: Rockstar Games Pressemitteilung