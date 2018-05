Soul Calibur VI erscheint laut Amazon Ende September

Irgendwann in diesem Jahr soll Soul Calibur VI für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unklar ist allerdings, wann es so weit sein wird. An dieser Stelle kommt ein interessantes Gerücht ins Spiel. Amazon Italien listete das Spiel kürzlich mit dem 27. September als Erscheinungstermin. Ein Blick in den Kalender verrät, dass das ein Donnerstag ist und der Tag damit durchaus für den Release infrage kommt.

Bandai Namco hat das Datum bisher nicht bestätigt. Eine Veröffentlichung im Herbst ist allerdings plausibel. Da das Spiel noch keinen Erscheinungstermin hat und die Entwickler derzeit nach und nach die Charaktere des Spiels vorstellen, dürfte die Veröffentlichung noch eine Weile auf sich warten lassen. Im Herbst erscheinen naturgemäß sehr viele Spiele. Mischt dieses Jahr auch Soul Calibur VI im Blockbuster-Herbst mit?

Quelle: WCCF Tech