Stardew Valley Multiplayer Beta verfügbar (PC)

Endlich steht der Stardew Valley Multiplayer zur Verfügung. Zumindest mehr oder weniger. Derzeit kommen nur PC-Spieler in den Genuss, wenn sie das Spiel bei Steam haben. Dort könnt ihr die Stardew Valley Multiplayer Beta über die Spieleigenschaften auswählen, nachdem ihr das Passwort: „jumpingjunimos“ eingegeben habt. In die Spieleigenschaften kommt ihr, indem ihr den Titel in eurer Bibliothek auswählt und einen Rechtsklick ausführt.

Bedenkt, dass die Stardew Valley Multiplayer Beta noch nicht fehlerfrei ist und ihr möglicherweise mit Bugs konfrontiert werdet. Die Entwickler empfehlen ein Backup vom Spielstand anzulegen. Diesen findet ihr unter „%APPDATA%\StardewValley\Saves“ wenn ihr Windows verwendet oder unter „~/.config/StardewValley/Saves“ bei Mac und Linux.

Vorhandene Speicherstände sind mit der Stardew Valley Multiplayer Beta kompatibel. Im Mehrspieler-Modus benötigt jeder Spieler seine eigenes Zuhause auf der Farm. Ihr beginnt also damit, für jeden eurer Freunde eine Unterkunft zu errichten. Glücklicherweise ist dies kostengünstig möglich. Bis zu drei Freunde lassen sich auf eurer Farm unterbringen.

Folgende Dinge werden im Multiplayer geteilt und getrennt:

Farm geteilt Geld geteilt Welt-Updates (Community Center und Co.) geteilt Inventar getrennt Skills getrennt NPC Beziehungen getrennt

GOG User werden in den nächsten Tagen ebenfalls Zugang zur Beta erhalten.

Quelle: Stardew Valley Website