Der Mai ist da und damit auch der neue Forza Motorsport 7 #Forzathon. Ich habe mich für euch wie gewohnt hinter das virtuelle Steuer geklemmt und die Herausforderungen absolviert. In meinem Forza Motorsport 7 #Forzathon Mai 2018 Guide erfahrt ihr, wie ihr möglichst schnell an eure Belohnungen kommt. Diesen Monat dürft ihr euch unter anderem auf den 2013 Dodge Dart GT Forza Edition freuen. Also lasst uns Gas geben!

Schluckspecht

Herausforderung 1

Geht in Freies Spiel und erstellt euch ein Rennen in der Umgebung „Silverstone Racing Circuit“. Dann geht ihr in die Streckenszenarios und wählt die „Grand-Prix-Strecke“. Die Wahl des Fahrzeugs und des Spieltyps bleibt euch überlassen. Am schnellsten geht es allerdings, wenn ihr ein Rennen auf Zeit mit 30 Sekunden Dauer fahrt. Da der #Forzathon viel zu kurs ist in diesem Monat, solltet ihr bei genug Zeit ein normales Rennen vorziehen.

Eure Belohnung: Fahrerausrüstung „Einmal Auffüllen“

Diese Beschleunigung

Herausforderung 1

Ihr sollt auf dem Hockenheimring mehr als 150 mph fahren. Dies entspricht einer Geschwindigkeit von 241,402 km/h. Geht in Freies Spiel und wählt die Umgebung „Hockenheimring“. Ihr solltet ein Rundstreckenrennen über eine Runde wählen und die Drivatare zur Sicherheit auf Null stellen. Regen ist für Anfänger ebenfalls nicht ratsam. Bei dem Fahrzeug solltet ihr etwas mit einigen PS nehmen und euch in den Klassen P oder R bedienen. Beachtet, dass Fahrzeuge auch gemietet werden können. Es ist also keine teure Neuanschaffung nötig, falls ihr kein schnelles Fahrzeug in Besitz habt. Die Kurzstreckenvariante ist nicht sehr gut geeignet, da diese ihrem Namen alle Ehre macht und wenig Möglichkeit für Beschleunigung bietet.

Fällt es euch schwer bei hoher Geschwindigkeit ein Fahrzeug auf der Strecke zu halten, helfen Fahrhilfen. Auch Bremshilfe ist kein Problem. Ihr schafft das Geschwindigkeitsziel trotzdem.

Eure Belohnung: 2013 Dodge Dart GT Forza Edition

Showtime!

Herausforderung 1

Ihr geht erneut in den Modus Freies Spiel und wählt dort die Spielumgebung „Road Atlanta“ und als Streckenszenario „Gesamtstrecke“. Besonders schnell geht es, wenn ihr ein Rennen auf Zeit über 30 Sekunden fahrt und die Drivatare dabei auf Null setzt – ihr müsst nämlich gewinnen. Da der #Forzathon auch im Mai wieder sehr kurz ist, könnt ihr allerdings auch ein normales Rundstreckenrennen wählen und verbringt so wenigstens etwas Zeit hinter dem Steuer. Die Wagengruppe muss auf „Hot-Hatch-Ikonen“ gestellt werden. Solltet ihr kein passendes Fahrzeug besitzen, tut es auch hier wieder ein Mietwagen.

Eure Belohnung: 1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sport

Ich beobachte sie

Herausforderung 1

Für diese Aufgabe müsst ihr einen beliebigen Rivalen schlagen. Welche Rivalenherausforderung ihr dafür nehmt, spielt keine Rolle, bedenkt allerdings, dass einige für die Teilnahme besondere Belohnungen bieten. Ihr könnt hier also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Fallen euch Siege gegen Rivalen schwer könnt ihr euch mit einem Trick helfen. Öffnet bei einer Rivalenherausforderung die Bestenliste und scrollt ganz runter. Nun wählt ihr dort einen Rivalen aus und habt leichtes Spiel.

Eure Belohnung: 2012 Jeep Wrangler Rubicon

Damit sind wir auch schon wieder fertig. Schade, oder? Ich bin ein wenig traurig, dass das Event auch diesen Monat wieder so überschaubar ausfällt und habe auf mehr Umfang gehofft. Was denkt ihr – kehrt Turn 10 irgendwann zu den Events mit mehreren Herausforderungen zurück, oder bleibt der Forza Motorsport 7 #Forzathon auch künftig eine schnelle Nummer? Wer trotzdem mehr Zeit im Spiel verbringen möchte, sollte einen Blick auf die aktuellen Rivalenherausforderungen werfen. Dort gibt es einiges für euch zu tun.

Der Mai-Forzathon läuft ebenfalls den kompletten Monat. Ihr habt also reichlich Zeit, um die paar Aufgaben zu absolvieren. Erhaltet ihr eine Belohnung nicht sofort, hilft meist ein Spielneustart. Bedenkt zudem, dass das Spiel bis zu 24 Stunden benötigen kann.