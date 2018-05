Red Dead Redemption 2 Trailer #3 eingetroffen

Wie angekündigt hat Rockstar Games heute den Red Dead Redemption 2 Trailer #3 veröffentlicht. Das Video entführt euch nach Amerika im Jahr 1899. Der Wilde Westen verspricht weite Landschaften, eine reiche Flora und Fauna und malerische Kulissen. Doch die Idylle trügt. Outlaw Gangs sorgen für Unruhe. Die Ära Wilder Westen neigt sich dem Ende zu und Hüter des Gesetzes machen Jagd nach den Gangmitgliedern. Im Zweifelsfall werden die einfach getötet.

In der Stadt Blackwater sind die Van-der-Linde Gang und Arthur Morgen auf der Flucht, nachdem ein Raubüberfall aus dem Ruder gelaufen ist. Um zu überleben, muss die Gang kämpfen – gegen Feinde von außen und Konflikte im Inneren. Werdet ihr dem rauen Wilden Westen die Stirn bieten können und das harte Leben in der Gang meisten? Ab dem 26. Oktober könnt ihr dies auf PlayStation 4 und Xbox One herausfinden. Dann nämlich erscheint Red Dead Redemption 2 endlich. Yeaaaah!

Quelle: Rockstar Games Pressemitteilung