In wenigen Wochen erscheint State of Decay 2 für Xbox One und PC. Ihr möchtet euch schon jetzt auf das Spiel einstimmen und der drohenden Zombieapokalypse ins Gesicht blicken? Dann solltet ihr euch den State of Decay 2 Gameplay Launch Trailer nicht entgehen lassen, der frische Einblicke in das Spiel gewährt.

In dem Video steht eine Frau im Mittelpunkt, die sich einer Gruppe anderer Menschen anschließt und lernt, wie sie überleben kann. In dem Video könnt ihr sehen, wie die Frau trainiert, auf Untote schießt, Pflanzen züchtet und einen Unterschlupf errichtet. Werdet ihr euch ab dem 22. Mai der Zombieapokalypse stellen und den Untoten den Kampf ansagen?

Quelle: Xbox