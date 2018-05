God of War: Mehr als 3,1 Millionen verkaufte Exemplare in 3 Tagen

Die ersten God of War Verkaufszahlen sind da und untermauern die Beliebtheit des Spiels. Binnen drei Tagen (20. bis 22. April) wurde das PlayStation 4 Exklusivspiel mehr als 3,1 Millionen Mal verkauft. Damit sichert sich das Game sogar den Titel als das sich am schnellsten verkaufende PlayStation 4 Exklusivspiel aller Zeiten. Entwickler Sony Santa Monica Studio hat also allen Grund stolz zu sein.

Studioleiterin Shannon Studstill nimmt diesen freudigen Anlass, um uns eine persönliche Mitteilung zukommen zu lassen.

Ich möchte den Millionen von Fans auf der ganzen Welt, die beschlossen haben, sich mit uns auf Kratos’ neuestes Abenteuer zu begeben, persönlich danken. Eure Unterstützung ist wirklich inspirierend – und sie ist ein Grund dafür, weshalb wir uns jeden Tag wieder dazu anspornen, die Grenzen des Spielens zu übertreffen. Außerdem möchte ich mich bei unserem fantastischen Team im Santa Monica Studio bedanken. Das gesamte Team zeichnet die Leidenschaft für das Geschichtenerzählen aus und ich hoffe, dass eins ganz deutlich ist: dass wir uns niemals mit etwas Konventionellem zufriedengeben würden. Wir freuen uns darauf, mehr darüber zu erfahren, wie den Fans das Spiel gefällt und ihre Lieblings-Gameplaymomente von God of War kennenzulernen, an die man sich in den kommenden Jahrzehnten erinnern wird.

Gehört auch ihr zu den über drei Millionen Käufern des Spiels?

Quelle: PlayStation Blog