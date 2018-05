Der brandneue #Forzathon ist da. Dieses Mal sorgte das Event bereits im Vorfeld für reichlich Verwirrung. Gestern tauchten Dutzende neue Forzathon-Erfolge bei Xbox LIVE auf, die sich sogar schon freischalten lassen. Offenbar liegt hier ein Fehler vor. Der neue #Forzathon umfasst nämlich nur drei Aufgaben. Die anderen Erfolge wurden also vermutlich einfach zu früh freigeschaltet. Eine Belohnung schalten diese scheinbar ebenfalls noch nicht frei, auch wenn dies im Spiel so angezeigt wird.

In meinem Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 18 – Liebesgrüße nach Australien erfahrt ihr, wie ihr euch die Belohnungen des aktuellen Events sichert. Als Fahrzeug winkt dieses Mal der Bentley Continental Supersports. Außerdem gibt es wieder eine Promotion.

Von Cricklewood nach Crewe

Gewinnt ein Rennen und sitzt dabei in einem GT-Auto. Ihr benötigt ein Fahrzeug der Gruppe „GT-Cars“. Passende Fahrzeuge sind zum Beispiel der 2015 Jaguar F-Type R Coupé für 110.000 Credits oder der 2013 BMW M6 Coupé für 120.000 Credits. Wenn ihr euch einen Autowechsel – und damit Ladezeiten – sparen wollt, greift ihr direkt zum 2013 Bentley Continental GT Speed. Läuft das Rennen gut, könnt ihr nebenbei direkt einige Drifts machen und so Vorarbeit für die nächste Aufgabe leisten.

Eure Belohnung: Bentley Continental Supersports

Befreiungsdrift

Ihr sollt in einem Bentley 20 Driftfähigkeiten machen, was ihr eventuell schon im Rennen (teilweise) erledigt habt. Wenn nicht holt ihr dies nun nach. Der oben genannte Bentley ist ohne Setup und Co. leicht in einen Drift zu bekommen. Einfach durch Lenken in die Querlage bringen. Da die Drifts nicht gut sein müssen, ist die Aufgabe ein Kinderspiel. Habt ihr noch keinen Bentley in eurem Fuhrpark gehabt, könnt ihr den aus der Belohnung von Aufgabe #1 nutzen.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Sprung ins Glück

Ihr sollt zehn Sprungfähigkeiten machen, um euch eine Belohnung zu verdienen. Die gehen in den Dünen besonders gut. Springt einfach über die vielen Hügel. Im Prinzip bekommt ihr die zehn Sprünge aber auch anderweitig zusammen, da kleinste Unebenheiten schon für einen Sprung genügen. Ihr könnt also auch einfach von der Straße runter, wenn ihr nicht extra bis in die Dünen reisen oder fahren möchtet.

Eure Belohnung: 35.000 Erfahrungspunkte

Erschwinglicher Luxus

Wieder ein paar Herausforderungen erledigt. Wenn ihr anschließend noch ein paar Credits ausgeben möchtet, dürft ihr euch über eine neue Promotion freuen. Es gibt bis kommenden Freitag (10:00 Uhr) 30 Prozent Rabatt auf alle Aston Martins. Die Marke ist übrigens ein gutes Stichwort. Habt ihr euch schon Gedanken über Forza Horizon 4 gemacht? Laut einem Gerücht spielt das Game in Großbritannien. Wie es der Zufall möchte, ist Aston Martin eine britische Automarke. Sollte an den Gerüchten mehr als nur heiße Luft dran sein, werden wir also im nächsten Ableger wohl so manchen Aston Martin fahren dürfen. Was haltet ihr von der Marke? Ich finde sie toll. James Bond läst grüßen. Womöglich daher sogar der Name des neuen Events – Liebesgrüße aus Moskau. In dem Film fährt Bond allerdings statt Aston Martin einen Bentley Mark IV.

Eure totallygamergirl