Red Dead Redemption 2 Screenshots zeigen die Schönheit vom Wilden Westen

Mitte letzter Woche veröffentlichte Rockstar Games den dritten Red Dead Redemption 2 Trailer. Die Bewegtbilder genügen euch nicht? Rockstar Games hat nun einige Screenshots nachgeliefert, die den Wilden Westen in all seiner Schönheit zeigen. Die Bilder könnt ihr euch in der Bildergalerie unten ansehen.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One. Als Spieler erlebt ihr die Geschichte der Van-der-Linde Gang und Arthur Morgan. Die Gangmitglieder sind auf der Flucht, nachdem ein Raubüberfall in Blackwater fehlgeschlagen ist. Konflikte innerhalb der Gang und der unerbittliche Wilde Westen machen der Gang das Leben schwer. Obendrein muss sie sich mit gnadenlosen Gesetzeshütern herumschlagen. Wer geschnappt wird und Wiederstand leistet, frisst Blei.

Quelle: Rockstar Games Pressemitteilung