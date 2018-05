Xbox 360 & Xbox One: Deals With Gold & Spotlight Sale KW 19

Der Dienstag ist da, die Sonne strahlt und so mancher von euch wohl gleich mit, wenn er die neuen Deals with Gold sieht. Darüber hinaus wartet natürlich auch in dieser Woche wieder ein Spotlight Sale auf euch. Ich habe die Angebote für euch in eine Tabelle samt Suchfunktion gepackt, damit ihr direkt nach euren Lieblingsspielen Ausschau halten könnt. In dieser Woche gibt es unter anderem Rabatt auf Die Sims 4 und diverse DLCs. Bei For Honor könnt ihr ebenfalls sparen und so in Kürze in Season 6 starten.

Weitere Angebote bieten Franchise, Publisher und Gamefest Sale.

Übersicht Deals With Gold KW 19

Deals With Gold KW19 Angebote sind nur für Xbox LIVE Goldmitglieder verfügbar.

Xbox Spotlight Sale KW 19

Habt ihr ein für euch interessantes Angebot gefunden?

