Role Play Convention Tickets Gewinnspiel

Am 12. und 13. Mai lockt die Role Play Convention nach Köln. Die Messe legt ihren Fokus auf das Thema Rollenspiel. Egal ob LARP, Pen & Paper, Trading Cards, Brettspiele oder unsere geliebten Videospiele – die Convention bietet einen bunten Mix an interessanten Bereichen. Zwischen atemberaubenden Cosplays könnt ihr Spieleneuheiten ausprobieren. Highlights, wohin das Auge reicht und ihr könnt mittendrin sein.

Gewinnt eines von fünf Role Play Convention Tickets

In freundlicher Zusammenarbeit mit Koch Media verlose ich fünf Role Play Convention Tickets. Damit ihr die Tageskarten noch rechtzeitig vor Eventbeginn in den Händen halten könnt, müsst ihr schnell sein. Um in den Lostopf zu hüpfen, postet ihr mir bis zum 10. Mai 2018, 12:59 Uhr einen Kommentar unter diesen Beitrag oder ihr schickt eine Mail mit dem Betreff „RPC Gewinnspiel“ an gewinnspiel@totallygamergirl.com.

Über die fünf Gewinner entscheidet am Ende das Los. Diese erhalten jeweils einen Code für eine Tageskarte. Könnt ihr einen der Codes ergattern, lässt sich dieser auf der Ticketseite des Veranstalters einlösen. Euer Ticket druckt ihr bequem zu Hause aus.

Spielehightlights auf der RPC 2018

Mit eurem Role Play Convention Ticket könnt ihr vor Ort jede Menge erleben und sehen. Zum Beispiel die Spielehighlights von Koch Media. Der Publisher reist mit einem gut geschnürten Spielepaket nach Köln.

In dem Open-World-Survival-Spiel Conan Exiles könnt ihr eure Überlebensfähigkeiten auf die Probe stellen und der rauen Wildnis trotzen. Euer Abenteuer startet mit nackten Händen. Nur wer geschickt ist, kann sich Waffen und Werkzeuge erspielen und eine Behausung erschaffen. Zu sicher solltet ihr euch darin allerdings nicht wähnen. Spieler können die Kontrolle über Götter erlangen und so ganze Siedlungen dem Erdboden gleichmachen.

Ums nackte Überleben kämpft ihr auch in A.O.T. 2 – Attack on Titan 2. Das Spiel schickt euch in den Kampf gegen Riesen, denen ihr mit 3D-Manövern zu Leibe rückt. In luftiger Höhe kämpft ihr gegen gigantische Feinde und für das Überleben der Menschheit.

Die Größe eurer Gegner ist im Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance weit weniger beeindruckend. Davon solltet ihr euch allerdings nicht täuschen lassen – ein Spaziergang wird euer Ausflug in das Jahr 1403 nicht. Davon könnt ihr euch auf der RPC in Köln selbst überzeugen. Ihr findet den Stand von Koch Media und Partnern in Halle 10.02. Haltet dort nach dem Stand E-010 Ausschau.

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeschluss ist am 10. Mai 2018 12:59 Uhr . Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist jeder mit einem festen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

4. Die Teilnahme erfolgt via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com oder per Kommentar. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Die Preise sind 5x je ein Code für eine Role Play Convention Tageskarte. Der Code muss im Ticketshop des Convention Veranstalters eingelöst werden. Für den Ticketdruck sind die Gewinner selbst verantwortlich. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „totallygamergirl“ veröffentlicht werden darf.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert.

8. Die Gewinner werden am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse und müssen die Gewinnbenachrichtigung innerhalb von 24 Stunden unter Nennung ihres Vor- und Nachnamens und mit Altersnachweis per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigen. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit wiederrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Wiederruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten ein oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.