God of War Fotomodus steht dank Update zur Verfügung

Vor einer Weile hat Entwickler Sony Santa Monica einen God of War Fotomodus versprochen. Dieser steht euch nun dank eines Updates zur Verfügung. Ihr möchtet ein paar göttliche Aufnahmen knipsen? Ich verrate euch, wie es geht. Ihr erreicht den God of War Fotomodus wahlweise über das Menü („Optionen“) oder über das Touchpad. In diesem Fall müsst ihr in den Spieleinstellungen die Aktivierung des Fotomodus per Schnellzugriff einstellen.

Das Menü des God of War Fotomodus bietet euch fünf Reiter: Kamera, Blendeneinstellungen, Filter, Rahmen und Charaktere. Der erste Reiter lässt euch Brennweite und Sichtfeld einstellen, der zweite ist für Schärfentiefe und Fokusentfernung zuständig und der dritte für Körnigkeit, Belichtung, Filter und deren Intensität. Über Rahmen könnt ihr eurem Bild eine Randverzierung hinzufügen, während ihr unter Charaktere bestimmt, welche Charaktere auf euren Bildern zu sehen sein sollen. Außerdem lassen sich die Gesichtsausdrücke von Kratos und Atreus ändern.

Nun aber genug der Worte. Ab mit euch ins Spiel. Dank dem Fotomodus könnt ihr einige hübsche Erinnerungen festhalten. Habt ihr schon einige Aufnahmen im Kasten?

Quelle: PlayStation Blog