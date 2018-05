Nachdem der #Forzathon in der letzten Woche durch einen Fehler verdammt umfangreich ausgefallen ist, müssen wir uns nun mit den üblichen vier Aufgaben begnügen. Diese sind obendrein eher einfach zu bewältigen, weshalb ihr wohl problemlos an eure Belohnungen kommt. Was euch in dieser Woche erwartet, erfahrt ihr im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 19 – Strahlender Frühling . Erfahrenen Spielern dürfte übrigens aufgefallen sein, dass die Startzeit geändert wurde. Dieses Mal ging es erst zum späten Samstagvormittag los. Zuletzt begannen neue Events immer Freitagvormittag.

Maiglöckchen Sprießen

Hierfür sollt ihr ein Rennen abschließen. Diese Aufgabe könnt ihr euch sparen, wenn ihr alle absolviert. In dem Fall könnt ihr sie mit „Blüten im Wind“ kombinieren. Andernfalls fahrt ihr ein beliebiges Rennen. Sprint oder kurze Rundstreckenrennen in Byron Bay gehen sehr schnell.

Eure Belohnung: 50.000 Credits

Eine noch flinkere Brise

Hierfür sind 5 Überholen-Fähigkeiten nötig, für die ihr nichts weiter tun müsst, als die übrigen Aufgaben zu absolvieren. Ihr werdet für die erste und gegebenenfalls auch letzte Aufgabe genug Rennen fahren, um die 5 Überholmanöver zu schaffen. Überholen geht nur in Rennen – außerhalb nicht.

Eure Belohnung: 35.000 Erfahrungspunkte

Wieder ab durch die Rabatte

Die wohl schwerste Aufgabe in dieser Woche. Ihr müsst drei Sterne in einer Drift-Zone schaffen. Wenn euch Driftsport nicht sonderlich gut liegt, solltet ihr eine der kurzen Drift-Zonen auswählen. Ich empfehle euch „Silversand“, „Outback, Pfad“ und „Farmside“. Probiert zudem, von welcher Seite euch die Zone besser liegt – es ist nämlich egal von wo ihr reinfahrt. Nutzt ein Auto welches für Drifts geeignet ist. Gute Fahrzeuge sind zum Beispiel die folgenden:

1997 BMW M3 Horizon Edition

Holden Torana A9X Horizon Edition

Ford GT Horizon Edition

Fehlen euch die, greift ihr zu einem Nissan Silvia oder Supra. Ein Drift-Setup ist ebenfalls zu empfehlen. Nach Möglichkeit solltet ihr zudem von Fahrhilfen Abstand nehmen. Vor allem Hilfen wie Stabilitätskontrolle machen euch Drifts unnötig schwer.

Eure Belohnung: Nissan GTR Horizon Edition

Blüten im Wind

Zum Abschluss müsst ihr noch ein Online-Abenteuer im Nissan GTR Horizon Edition (gibt es für „Wieder ab durch die Rabatte“ oder im Zweifelsfall auch im Auktionshaus) abschließen. Hierfür geht ihr über das Menü in ein Online-Abenteuer und wählt Rennen aus, wenn ihr mit den ersten beiden Aufgaben kombinieren möchtet. Ihr müsst nicht gut sein – da nur der Abschluss wichtig ist. Ihr dürft aber auf keinen Fall nach einem Rennen (oder Spielplatz-Spiel) die Biege machen. Dann gibt es keinen Erfolg. Wartet, bis die gesamte Online-Abenteuer Runde vorbei ist. Dann sollte euer Erfolg freigeschaltet werden.

Eure Belohnung: 3 Lose

Vermisst ihr schon die vielen Aufgaben der letzten Tage? Ein wenig traurig bin ich schon, auch wenn ich den letzten Guide und die Erfolge nicht alle abschießen konnte wie geplant. Die letzten Tage hatte ich reichlich Kopfschmerzen.

Den Fehler merkt man auch jetzt noch. Die Aufgabennamen sind nur leicht abgeändert und die Aufgaben solltet ihr in dieser Form schon in den letzten Tagen gesehen haben. Letzteres ist allerdings nicht weiter ungewöhnlich – schließlich gab es auch vorher kaum Abwechslung bei den Events.

Eure totallygamergirl