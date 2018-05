Heute wird es affig bei totallygamergirl. In Zusammenarbeit mit Nintendo habe ich ein tierisches Gewinnspiel für euch auf die Beine gestellt. Unter allen Teilnehmern verlose ich zwei Mal das brandneue Nintendo Switch Spiel Donkey Kong Country: Tropical Freeze. Obendrauf packt Nintendo für jeden Gewinner einen Bogen Sticker und einen Schlüsselanhänger. Funky? Funky!

So nehmt ihr am Donkey Kong Country: Tropical Freeze Gewinnspiel teil

Wer in den Lostopf hüpfen möchte, schickt mir ein Foto, welches zum tropischen Motto des Spiels oder Donkey Kong passt. Wie ihr das Motto umsetzt, ist allein eurer Fantasie überlassen. Egal ob Schwimmbad, See, ein Besuch am Strand, ein Schnappschuss aus dem Urlaub oder Aufnahmen von Affen – werdet kreativ und zeigt mir, wie ihr euch das Insel-Setting in Donkey Kong Country: Tropical Freeze vorstellt.

Euer Bild könnt ihr auf Twitter oder Facebook mit dem Hashtag #DonkeyKongInsel mit mir teilen. Wenn ihr kein Social Media nutzen möchtet, schickt ihr euer Foto per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com mit dem Betreff „Donkey Kong Gewinnspiel“.

Damit ihr für euer Foto genug Zeit habt, läuft die Aktion bis zum 23. Mai 2018, 23:59 Uhr.

Das erwartet euch in Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Donkey Kong Country: Tropical Freeze schickt euch auf ein Dschungel-Abenteuer. Der Plattformer konfrontiert euch mit den Viehkingern, die die Donkey Kong-Insel mit fiesem Dauerfrost überzogen haben. Die Kongs können dabei natürlich nicht tatenlos zusehen – also sorgen sie für Tauwetter.

Ihr erkundet dabei sechs tropische Inseln und blickt zahlreichen Gefahren ins Gesicht. In den Verschnaufpausen haltet ihr nach Sammlerstücken Ausschau, schwimmt durch die hübsch gestaltete Spielwelt oder hüpft Bananen nach. Außerdem müsst ihr diversen Bossen das Handwerk legen, wenn ihr es den Viehkingern zeigen wollt.

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeschluss ist am 23. Mai 2018, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 13. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist jeder mit einem festen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich.

4. Die Teilnahme erfolgt via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com oder per Social Media (Twitter und Faceebok) unter Verwendung des Hashtags „#DonkeyKongInsel“. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden. Die Teilnehmerfotos werden zur Sichtung an Nintendo übermittelt – jedoch nicht von Nintendo weiter verwendet.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Preis sind zwei Fanpakete bestehend aus je 1x Donkey Kong Country: Tropical Freeze für Nintendo Switch, 1x Donkey Kong Sticker Bogen und 1x Donkey Kong Schlüsselanhänger. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „@totalgamergirl“ veröffentlicht werden darf.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Die Anschrift der Gewinner wird für den Versand an Nintendo übermittelt. Nintendo verschickt die Preise an die Gewinner.

8. Die Gewinner werden am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse und müssen die Gewinnbenachrichtigung innerhalb von drei Tagen unter Nennung ihres Vor- und Nachnamen sowie ihre vollständige Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigen. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit wiederrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Wiederruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten ein oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.