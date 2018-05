Hyrule Warrios: Definitive Edition – Weitere Helden im Fokus

Nachdem Nintendo vor einer Weile den ersten Hyrule Warriors: Definitive Edition Helden Trailer veröffentlicht hat, folgte nun der zweite Teil. Dieses Mal stehen Marin, Sheik, Darunia, Ruto, Junger Link, Skull Kid (Horror Kid) und Tingle im Fokus. Die Charaktere stammen aus den Spielen Link’s Awakening, Ocarina of Time und Majora’s Mask.

Ab dem 18. Mai könnt ihr mit den im Video gezeigten Charakteren und vielen anderen in die Schlacht ziehen. Die Hyrule Warriors: Definitive Edition lässt euch in die Haut von Charakteren aus dem The Legend of Zelda-Universum schlüpfen. In bester Musou-Manier legt ihr euch im Kampf mit Tausenden Gegnern an und fegt sie vom Schlachtfeld. Besonders mächtig Spezialangriffe helfen euch dabei, die Heerscharen von Feinden zu bekämpfen. Die Charaktere setzen dabei auf unterschiedliche Waffen und Kampfstile, was für Abwechslung sorgt.

Quelle: Nintendo Deutschland YouTube