Übersicht Deals With Gold KW 20, Publisher Sale & Game Fest Sale

Ein neuer Dienstag, drei neue Sales. Auch diese Woche gibt es im Xbox Store wieder reichlich Angebote. So findet ihr unter den Deals With Gold unter anderem die Game of the Year Edition von Dragon Age: Inquistion für schlanke 7,50 Euro oder die Devil May Cry HD Collection für 20,99 Euro. Wie immer gilt bei den Deals With Gold: Ohne Xbox Live Gold-Mitgliedschaft kein Rabatt.

Fans vom Städtebau können sich diese Woche auf den Game Fest Sale freuen. Kein Gold? Kein Problem! Hier gibt es nicht nur Cities: Skylines für 19,99 Euro, sondern auch die Erweiterungen zum reduzierten Preis. Wem die verrückten Autofahrer in der Stadt nicht gefährlich genug sind, der kann bei ARK: Survival Evolved für 24,00 Euro zulangen und (versuchen) ein paar Dinos zu zähmen.

Spitze Ohren statt spitze Zähne gibt es in Middle-Earth: Shadow of War, hier dürft ihr ab 25 Euro mit Orks rumprügeln. Ihr besitzt das Spiel schon? Kein Problem, auch der Season Pass ist reduziert. Im Publisher Sale gibt es außerdem noch eine ganze Reihe an LEGO-Titeln so wie viele andere Spiele von Warner Bros. Interactive Entertainment reduziert.

Übersicht Deals With Gold KW 20

Xbox One Game Fest Sale KW 20

Xbox One Publisher Sale KW 20

Quelle: Majornelson.com