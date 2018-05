Habt ihr genug vom tristen Wetter der letzten Tage? Das Wochenende wird garantiert bunt! In Splatoon 2 findet die finale Runde des Splatfests statt, bei der Raph und Donnie um die Gunst der Spieler buhlen. Die beiden Turtle haben sich in den Vorrunden gegen die Konkurrenz durchgesetzt und die meisten Fans um sich geschart. Ihr habt euren Favoriten längst gefunden? Perfekt! Während es beim Splatfest nur einen Sieger geben kann, kröne ich mit freundlicher Unterstützung von Nintendo gleich zwei bei meinem Splatoon 2 Splatfest Gewinnspiel. Ich verlose zweimal das Spiel Splatoon 2 für die Nintendo Switch.

So macht ihr beim Splatoon 2 Splatfest Gewinnspiel mit

Raph oder Donnie? Ihr müsst euch entscheiden und mir eure Wahl mitteilen. Dies ist entweder per Kommentar unter diesem Beitrag oder per Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com möglich. Für jeden Turtle gibt es einen Lostopf. Stimmt ihr für Donnie, landet ihr im Donnie-Topf. Eure Stimme gehört Raph? Dann kommt ihr in den Raph-Lostopf. Am Ende ziehe ich per Zufallsprinzip aus jedem Lostopf einen Gewinner.

Teilnahmeschluss ist der 24. Mai 2018, 23:59 Uhr. Die beiden Gewinner erhalten jeweils ein Exemplar des Nintendo Switch Spiels Splatoon 2. Den Versand der Preise übernimmt Nintendo.

Was ist ein Splatfest?

Splatoon 2 ist am 21. Juli 2017 für die Nintendo Switch erschienen und eines der erfolgreichsten Spiele für die neue Konsole aus dem Hause Nintendo. Mehr als 6 Millionen Käufer haben sich bereits in die spritzigen Farbschlachten gestürzt. In dem teambasierten Third-Person-Shooter werden keine Bleikugeln verschossen, sondern Farbspritzer und Farbgranaten. Ihr schlüpft in die Rolle eines sogenannten Inklings und kämpft für euer Team.

Die große Beliebtheit verdankt das Spiel nicht zuletzt den erfolgreichen Splatfesten. Bei den besonderen Events müssen sich Inklinge für eines von zwei Lagern entscheiden. Jedes Splatfest hat ein Thema. Film oder Bücher? Mayo oder Ketchup? Kuchen oder Eis? Teilnehmer müssen im Vorfeld eine Wahl treffen und treten dann für das gewählte Team an.

Am 19. Mai um 16:00 Uhr beginnt der Turtle-Showdown, bei dem Team Raph und Team Donnie konkurrieren. Welches Lager wird letztlich die meisten Punkte erspielen? In den Vorrunden waren beide Turtle Sieger, aber schon bald wird einer zum Verlierer!

Teilnahmebedinungen:

1. Teilnahmeschluss ist am 24. Mai 2018, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 13. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist jeder mit einem festen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz.

4. Die Teilnahme erfolgt via Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com oder per Kommentar unter dem Gewinnspielbeitrag auf der Website. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Zu gewinnen gibt es zweimal je ein Exemplar von Splatoon 2 für die Nintendo Switch. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „@totalgamergirl“ veröffentlicht werden darf.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Die Anschrift der Gewinner wird für den Versand an Nintendo übermittelt. Nintendo verschickt die Preise an die Gewinner.

8. Die Gewinner werden am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Die Gewinner erhalten eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse und müssen die Gewinnbenachrichtigung innerhalb von drei Tagen unter Nennung ihres Vor- und Nachnamen sowie ihre vollständige Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigen. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost. Für die Teilnahme muss keine Anschrift angegeben werden.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit widerrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Widerruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten ein oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.