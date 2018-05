Beim Forza Horizon 3 #Forzathon ist dieses Mal wieder alles wie gewohnt. Während in der vergangenen Woche die Events erst zum Samstag starteten, geht es nun wieder Freitagvormittag los. Die aktuellen Aufgaben stellen klassische Rennwagen in den Fokus und sind leicht zu erfüllen. Im „Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 20 – Aus alt mach neu“ erfahrt ihr, welches die aktuellen Herausforderungen sind und womit ihr belohnt werdet.

Drei echte Klassiker

Los geht es mit dem Abschluss einer Meisterschaft in einem Auto der Gruppe „Classic Racers“. Fehlt euch ein Fahrzeug, könnt ihr euch für 50.000 Credits den 1966 Ford Lotus Cortina zulegen. Für 10.000 Credits mehr gibt es den 1969 Fiat Dino 2.4 Coupé. Mit dem passenden Auto ausgerüstet, müsst ihr nur noch eine Meisterschaft suchen oder erstellen. Variante zwei geht schneller, da ihr wenige und kurze Rennen fahren könnt. Siege sind nicht gefragt.

Eure Belohnung: #6 Penske Sunoco T70 MkIIIB

Kampf der Klassiker 2.0

Nach der ersten Aufgabe wird ein Fahrzeugwechsel fällig. Ihr sollt ein Rennen fahren, aber müsst dafür nun einen Wagen der Gruppe „Cult Classics“ nutzen. Fehlt euch ein Fahrzeug, gibt es auch hierfür günstige Optionen. Zum Beispiel der 1970 Datsun 510 oder der 1990 Jaguar XJ-S für 25.000 Credits. Mit demselben Preisschild gibt es noch diverse andere Fahrzeuge. Sucht euch ein kurzes Rundstreckenrennen oder ein Sprintrennen, wenn ihr es eilig habt. Auch hier ist kein Sieg nötig.

Eure Belohnung: 35.000 Erfahrungspunkte

Weiter volle Kraft voraus

Bei der dritten Aufgabe spielt euer Fahrzeug keine Rolle. Ihr sollt 20 Geschwindigkeitsfähigkeiten machen. Die gehen auf der Autobahn sehr leicht. Fahrt diese einfach einmal mit so hoher Geschwindigkeit wie möglich ab und achtet auf den Verkehr. Bekommt ihr die 20 Fähigkeiten nicht zusammen, wendet ihr am Ende und fahrt die Strecke ein weiteres Mal. In der Regel reicht aber ein Durchgang.

Eure Belohnung: 55.000 Credits

Um die andere Kurve

Der #Forzathon endet mit drei Kopf-an-Kopf Rennen. Dafür müsst ihr Drivatare herausfordern. Auch hierfür ist ein Autowechsel unnötig, da sich die Drivatare an euer Fahrzeug anpassen. Fahrt ihr einen alten aber eher langsamen Klassiker, begegnen euch in erster Linie passende Fahrzeuge und nicht nur moderne Hypercars mit Unmengen PS. Darüber hinaus steht bei jedem Drivatar der Schwierigkeitsgrad. Neulinge im Spiel können nach „Leicht“ Ausschau halten. Ein Kopf-an-Kopf Rennen wird gestartet, indem ihr dicht hinter einem Drivatar fahrt und wartet, bis euch das Spiel die Möglichkeit zu einem Rennen anbietet. Drückt die angezeigte Taste und euer Rennen beginnt.

Eure Belohnung: 3 Lose

So schnell ist der #Forzathon auch schon wieder vorbei. Die aktuellen Aufgaben sind leicht, auch wenn sie etwas Zeit beanspruchen. Dies liegt aber nur an den zwingenden Autowechseln und den damit verbundenen Ladezeiten. Nichtsdestotrotz müsst ihr nur rund 15 bis 20 Minuten einplanen, wenn ihr die Sache gemütlich angehen möchtet. Es bleibt also genug Zeit, das zurückgekehrte Sommerwetter zu genießen. Apropos Sommer. Sommerlich ist auch mein Donkey Kong Country: Tropcial Freeze Gewinnspiel. Vielleicht habt ihr ja Lust, Auto gegen Affe zu tauschen.

An dieser Stelle möchte ich euch allen auch noch einmal für den super Support danken. Auch wenn viele der aktuellen Aufgaben für die alten Hasen keine große Sache sind, tragt ihr mit Tipps immer dazu bei, auch den Neulingen zu helfen. Was für viele längst selbstverständlich ist, kann anderen Spielern ziemlich Kopfzerbrechen bereiten. Danke, dass ihr den Leuten mit Rat und Tat zur Seite steht und eure Erfahrungen teilt.

Eure totallygamergirl