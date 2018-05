No Man’s Sky NEXT hat einen Erscheinungstermin, Multiplayer angekündigt

No Man’s Sky NEXT hat einen offiziellen Erscheinungstermin. Das Spiel wird am 26. Juli in Europa veröffentlicht und findet so erstmals seinen Weg auf die Xbox One. Spieler auf anderen Plattformen haben allerdings auch Grund zur Freude. Zusammen mit No Man’s Sky NEXT wird ein Update für PC- und PlayStation 4-Version zur Verfügung gestellt.

Mit dem nächsten großen No Man’s Sky Update erhält das Spiel einen Multiplayer-Modus. Ihr werdet künftig sowohl eure Reise mit anderen abenteuerlustigen Spielern beginnen können als auch zufällig Reisende treffen. Spieler können sich gegenseitig helfen – aber auch ausplündern. Zusammen als Team könnt ihr Basen errichten und Planeten kolonisieren. In Raumschlachten könnt ihr in die Rolle des Flügelmann schlüpfen und so an der Seite von Freunden und Feinden kämpfen. Ihr habt keine Lust auf Kämpfe? In dem Fall könnt ihr in euer Exocraft einsteigen und Rennstrecken erstellen. Diese lassen sich mit anderen Spielern teilen.

