Pokémon GO Mai Community Day startet heutet

Pokémon Trainer aufgepasst! Heute findet der Pokémon GO Mai Community Day statt. Dieses Mal dreht sich das Event um das Kanto Starter-Pokémon Glumanda und dessen Weiterentwicklungen Glutexo und Glurak. Das Event ist wie gewohnt von 11:00 bis 14:00 Uhr aktiv.

Beim Pokémon GO Mai Community Day winken diverse Boni. Für jedes gefangenen Pokémon erhaltet ihr die dreifache Menge Sternenstaub. Außerdem wirken Lockmodule drei Stunden, statt den üblichen 30 Minuten. Entwickelt ihr während des Events ein Glutexo zu Glurak, erlernt dieses die exklusive Attacke Lohekanonada. Darüber hinaus werden wir erstmals die Möglichkeit haben, Glumanda und dessen Entwicklungen als Shiny zu fangen. Die Shiny-Rate dürfte ebenfalls wieder deutlich erhöht sein. Damit ihr darauf bestens vorbereitet seid, empfiehlt es sich mit vielen Bällen zu starten. Perfekte IV hat Glumanda mit 712 (Level 30) oder 771 (Level 35) WP.

In aller Kürze:

Was und wann? Pokémon GO Community Day Mai 2018 am 19. Mai, 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Besonderes Pokémon: Glumanda

Weiterentwicklungen: Glutexo (25 Bonbons) und Glurak (100 Bonbons)

Boni während des Community Day: Dreifacher Sternenstaub, drei Stunden Sternenstaub, Glutexo lernt bei Entwicklung zu Glurak „Lohekanonade“, Forschungsaufgaben

Shop-Angebot: Community Day Box mit 2 Super-Brutmaschinen, 6 Glückseiern, 6 Sternenstück und 30 Hyperbällen für 480 Münzen

Quelle: Pokémon GO